В «Авангарде» удивлены слухами о возвращении хоккеиста Свитова в команду

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков опроверг информацию о возможном возвращении в команду 37-летнего форварда Александра Свитова.

«Заявления агента и других «инсайдеров» о том, что «Авангард» рассматривает кандидатуру Александра Свитова, удивляют. Мы уважаем Свитова, это опытный мастер, но я никогда не рассматривал и не обсуждал возможность перехода Александра в «Авангард» с его агентом, а если бы этот вопрос поднялся, то закрылся бы в ту же секунду», — цитирует Волкова Sport24.

По его словам, в «Авангарде» намерены создавать быстроатакующую команду и привлекать молодых игроков. При этом генменеджер отметил, что опытные хоккеисты тоже нужны, но на данный момент в клубе доверяют тем исполнителям, которые уже есть в команде.

«Поэтому, надеюсь, странные заявления в прессе о возможном переходе Свитова в наш клуб появляться перестанут», — добавил Волков.

Свитов выступал за «Авангард» с 2005 по 2006 год, а также с 2007 по 2010 год. Свитов является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что «Авангард» забросил восемь шайб в ворота «Амура» в матче КХЛ.