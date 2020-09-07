«Авангард» забросил восемь шайб в ворота «Амура» в матче КХЛ

Омский «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 8:2.

В составе омского коллектива дубль оформил Сергей Шумаков, а также отличились Рид Буше, Павел Дедунов, Оливер Каски, Сергей Толчинский, Иржи Секач и Вилле Покка. У гостей шайбы забросили Владислав Ушенин и Александр Горшков.

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу подряд.

11 сентября «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Амур» встретится с «магниткой» 9 сентября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Барысом» в матче КХЛ.