«Авангард» забросил восемь шайб в ворота «Амура» в матче КХЛ
Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 8:2.
В составе омского коллектива дубль оформил Сергей Шумаков, а также отличились Рид Буше, Павел Дедунов, Оливер Каски, Сергей Толчинский, Иржи Секач и Вилле Покка. У гостей шайбы забросили Владислав Ушенин и Александр Горшков.
Таким образом, «Авангард» одержал третью победу подряд.
11 сентября «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Амур» встретится с «магниткой» 9 сентября.
Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Барысом» в матче КХЛ.