Овечкин обратился с речью к болельщикам перед матчем КХЛ в Новосибирске

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между новосибирской «Сибирью» и пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Перед началом игры в Новосибирске спортсмен обратился к болельщикам.

«Добрый день, дорогие болельщики! Поздравляю вас с началом сезона КХЛ. Надеюсь, скоро трибуны в Новосибирске будут заполнены не на 25%, а на все 100%. «Сибирь» всегда славилась своими болельщиками», — приводит слова Овечкина РИА Новости.

При этом отмечается, что Овечкин посетил матч в компании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы совета директоров компании «Сибантрацит» Катерины Босов.

«Сибирь» обыграла «Куньлунь» со счётом 5:4.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в овертайме одолело «Барыс» и прервало серию поражений в КХЛ.