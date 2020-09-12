Московское «Динамо» в овертайме одолело «Барыс» и прервало серию поражений в КХЛ

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Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» в овертайме одолело «Барыс» и прервало серию поражений в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась в пользу гостей — 5:4.

В составе бело-голубых дубль оформил Вадим Шипачёв. Кроме того, отличились Дмитрий Яшкин и Теэму Пулккинен, а победную шайбу в овертайме забросил Даниил Тарасов. У хозяев дублем отметился Даррен Диц, по одному голу на свой счёт записали Кёртис Валк и Линус Виделль.

Таким образом, «Динамо» прервало трёхматчевую серию из поражений и одержало первую победу в новом сезоне. 

В другом матче игрового дня «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» (5:4).

Ранее ЦСКА разгромил «Амур» и одержал пятую победу подряд в КХЛ.

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