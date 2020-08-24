КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот

Главный арбитр и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21.

«Изменений не так много, потому что правила работают. Из основного: теперь шайба всё время должна быть в движении, это направлено на увеличение скорости игры. Если шайба останавливается, следует остановка игры. Если защитник защищающейся команды сдвигает ворота, в которые атакующая команда забивает гол, то после видеопросмотра гол будет засчитан. Речь идёт о реальных возможностях взятия ворот», — приводит слова Анисимова Sport24.

Он отметил, что в условиях пандемии рукопожатий на льду не будет, однако каких то особых ограничений в общении быть не должно.

«С этого года любые оспаривания решений арбитра, разговоры о том, что судья — нехороший человек, разговоры на повышенных тонах караются двумя минутами. Если игрок продолжает так себя вести, то получает 2 + 20», — добавил функционер.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 стартует 2 сентября.

Ранее КХЛ утвердила состав дивизионов на сезон-2020/21.