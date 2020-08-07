КХЛ утвердила состав дивизионов на сезон-2020/21
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Как сообщает пресс-служба лиги, в связи с изменением количества команд с целью уменьшения логистических издержек, новый состав дивизионов выглядит следующим образом:
— дивизион Боброва: «Витязь», «Йокерит», «Северсталь», СКА, «Спартак», «Сочи»;
— дивизион Тарасова: минское «Динамо», московское «Динамо», рижское «Динамо», «Локомотив», ЦСКА;
— дивизион Харламова: «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Торпедо», «Трактор»;
— дивизион Чернышёва: «Авангард», «Амур», «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», «Салават Юлаев», «Сибирь».
Ранее КХЛ представила календарь на сезон-2020/21.