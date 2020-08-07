КХЛ утвердила состав дивизионов на сезон-2020/21

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав дивизионов чемпионата на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба лиги, в связи с изменением количества команд с целью уменьшения логистических издержек, новый состав дивизионов выглядит следующим образом:

— дивизион Боброва: «Витязь», «Йокерит», «Северсталь», СКА, «Спартак», «Сочи»;

— дивизион Тарасова: минское «Динамо», московское «Динамо», рижское «Динамо», «Локомотив», ЦСКА;

— дивизион Харламова: «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Торпедо», «Трактор»;

— дивизион Чернышёва: «Авангард», «Амур», «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», «Салават Юлаев», «Сибирь».

Ранее КХЛ представила календарь на сезон-2020/21.