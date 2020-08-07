КХЛ представила календарь на сезон-2020/21

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила календарь чемпионата на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба лиги, регулярный чемпионат стартует 2 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс» и завершится 27 февраля 2021 года.

В календаре предусмотрены паузы дня проведения этапов Еврохоккейтура: 2—9 ноября, 14—20 декабря, 8—15 февраля. Также запланирована пауза на Матч звёзд КХЛ — 22—24 января.

Плей-офф стартует 2 марта 2020 года, а седьмой матч финальной серии, если он потребуется, состоится 30 апреля.

Ранее сообщалось, что КХЛ утвердила состав участников на сезон-2020/21.