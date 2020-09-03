Два очка Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «Трактор-Арене» в Челябинске, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Автомобилиста» забрасывали Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Единственная шайба хозяев на счету Сергея Калинина.
42-летний экс-форвард сборной России Павел Дацюк отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо».