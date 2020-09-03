Два очка Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором».

Встреча, проходившая на «Трактор-Арене» в Челябинске, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Автомобилиста» забрасывали Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Единственная шайба хозяев на счету Сергея Калинина.

42-летний экс-форвард сборной России Павел Дацюк отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо».