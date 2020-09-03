Два очка Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в КХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором».
Два очка Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на «Трактор-Арене» в Челябинске, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Автомобилиста» забрасывали Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Единственная шайба хозяев на счету Сергея Калинина.

42-летний экс-форвард сборной России Павел Дацюк отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить