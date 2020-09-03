«Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо»

Финскому «Йокериту» засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Финский клуб отказался лететь в Белоруссию по причине протестов с стране, связанных с результатами президентских выборов. Представители «Йокерита» просили о переносе встречи, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён.