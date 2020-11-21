Российский хоккеист Соколов подписал трёхлетний контракт с «Оттавой»

Российский форвард Егор Соколов поделился эмоциями от подписания трёхлетнего контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».

«Большая честь для меня подписать мой первый профессиональный контракт. Спасибо «Кейп Бретон», моей семье, приёмной семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне на пути к цели. Я с нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», — написал Соколов в Twitter.

Договор рассчитан на три года. Форвард «Кейп Бретон», выступавший в юниорской лиге Квебека, был выбран «Оттавой» на драфте-2020 под общим 61-м номером.

Ранее сообщалось, что вратарь «Далласа» Худобин полностью восстановился после травмы.