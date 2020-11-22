Ягр выступил с обращением к болельщикам «Авангарда»
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«Привет болельщикам омского «Авангарда», скоро увидимся. Как говорил мой друг из Омска: «Ничего не бойся, всё будет хорошо», — сказал Ягр на видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте «Авангарда».
Ягр собирается посетить матч с «Ак Барсом», который состоится 23 ноября в Балашихе.
Ягр выступал за «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год.
Ранее сообщалось, что «Авангард» нанёс «Барысу» третье поражение подряд в КХЛ.