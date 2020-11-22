Ягр выступил с обращением к болельщикам «Авангарда»

Бывший нападающий омского «Авангарда» Яромир Ягр обратился к болельщикам клуба перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», приуроченным к юбилею омского хоккея.

«Привет болельщикам омского «Авангарда», скоро увидимся. Как говорил мой друг из Омска: «Ничего не бойся, всё будет хорошо», — сказал Ягр на видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте «Авангарда».

Ягр собирается посетить матч с «Ак Барсом», который состоится 23 ноября в Балашихе.

Ягр выступал за «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что «Авангард» нанёс «Барысу» третье поражение подряд в КХЛ.