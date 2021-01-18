Бывший глава ОКР о решении IIHF по Белоруссии: это тупиковый путь в спорте

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года.

«Считаю, что решение IIHF неправильное. Пострадали простые болельщики хоккея. Произошло очевидное вмешательство политики в спорт. Вмешались и спонсоры, пригрозившие прекращением сотрудничества. В Олимпийской хартии говорится, что спорт вне политики, на Генассамблее ООН перед каждой Олимпиадой принимается специальное постановление. Здесь хоть и чемпионат мира, но очевидно, что отмена произошла по политическим мотивам. Если так дальше пойдёт, то многие соревнования будут отменяться. Это тупиковый путь в спорте», — приводит слова Жукова РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение отобрать у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.

Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.