Бывший глава ОКР о решении IIHF по Белоруссии: это тупиковый путь в спорте
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«Считаю, что решение IIHF неправильное. Пострадали простые болельщики хоккея. Произошло очевидное вмешательство политики в спорт. Вмешались и спонсоры, пригрозившие прекращением сотрудничества. В Олимпийской хартии говорится, что спорт вне политики, на Генассамблее ООН перед каждой Олимпиадой принимается специальное постановление. Здесь хоть и чемпионат мира, но очевидно, что отмена произошла по политическим мотивам. Если так дальше пойдёт, то многие соревнования будут отменяться. Это тупиковый путь в спорте», — приводит слова Жукова РИА Новости.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге. 18 января совет IIHF принял решение отобрать у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021 по хоккею.
Ранее сообщалось, что вице-президент IIHF не исключил возможность проведения в Белоруссии ЧМ по хоккею в будущем.