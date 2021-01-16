Журова оценила возможный перенос ЧМ-2021 из Белоруссии

Депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала возможный перенос чемпионата мира по хоккею — 2021 из Белоруссии.

«Я считаю, что это демонстрация. В любой стране за время подготовки к крупным международным соревнованиям может поменяться власть, поменяться обстановка. Соревнования же проводятся для болельщиков, а не для власти», — цитирует Журову Sport24.

По её мнению, если каждый спонсор будет что-то требовать на основании политических взглядов, то дело дойдёт до абсурда. При этом она подчеркнула, что белорусские болельщики ждали турнира, а их лишат его, хотя они не заслуживали этого. Парламентарий также считает, что в данной ситуации надо оценить все юридические нюансы.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге.

Многие компании выступили с отказом спонсировать проведение соревнований в Белоруссии.

Ранее депутат Виталий Милонов высказался о возможной отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии.