Депутат Милонов о возможной отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии: это политический шаг

Депутат Госдумы России Виталий Милонов высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии.

«Конечно, это политический шаг и негодяйство. Спорт всегда вне политики. Мы же не ассоциируем Данию, которая хочет отказаться от участия, с убийцами норок и жирафа Мариуса. Они же не виноваты, что у них дураки руководители», — цитирует Милонова Sport24.

Он отметил, что, таким образом, белорусский народ лишается большого события, хотя при этом организации, призывающие к переносу турнира, выступают за свободу жителей Белоруссии.

«Они же не Лукашенко лишают, а простой народ. Получается, назло президенту накажем население. Полнейшая глупость! А датчане, видимо, понимают, что у них не будет шансов выйти в плей-офф и со своим бадминтончиком они не бойцы. Это такой способ избежать позора — прикрыться политическим лозунгом», — добавил Милонов.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Многие компании выступили с отказом спонсировать проведение соревнований в Белоруссии.

Ранее в Латвии назвали условие, при котором страна сможет провести ЧМ по хоккею в одиночку.