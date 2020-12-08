Сокращение квот на ОИ-2024, гендерное равенство и санкции против НОК Белоруссии: какие решения приняли на заседании МОК

МОК утвердил программу Олимпиады 2024 года в Париже. Единственным новым видом спорта стал брейк-данс, при этом были сокращены число участников и общее количество разыгрываемых комплектов медалей. Комитет также ввёл временные санкции в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии. Его руководству, включая президента страны Александра Лукашенко, запрещено участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК.

Обновление программы ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) принял ряд важных решений относительно предстоящих соревнований. В организации утвердили программу XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже.

По сравнению с предыдущими турнирами в программу внесены сразу несколько изменений. Так, общее количество разыгрываемых комплектов медалей будет уменьшено с 339 до 329, а число спортсменов — до 10 500 человек. В первую очередь это коснётся тяжёлой атлетики. В общей сложности квота для этого вида спорта сократится на 70 человек.

Аналогичное решение было принято и относительно бокса, который лишится 34 квот. В обоих случаях изменения связаны с коррупционными скандалами вокруг Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) и Международной ассоциации бокса (AIBA).

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал ожидаемым решение Международного олимпийского комитета.

«Остаётся надеяться, что должные реформы нашего спорта изменят систему управления IWF. Будут исключены двойные стандарты, поддержка культуры допинга, мошенничество и кумовство. Это позволит восстановить доверие к федерации и даст толчок новому развитию мировой тяжёлой атлетики — фундаментальному, интереснейшему, зрелищному виду спорта», — цитирует Агапитова ТАСС.

Несмотря на то что в общей сложности в МОК поступило 41 предложение по расширению числа дисциплин, все они были отклонены, так что единственным новым видом спорта, как и предполагалось, станет брейк-данс. В программу также вновь войдут скейтбординг, спортивное скалолазание и сёрфинг, которые пока лишь готовятся дебютировать на Олимпиаде в Токио. Предполагается, что эти нововведения привлекут к соревнованиям больше молодёжи.

Ещё одним приоритетом организации стало гендерное равенство. Так, впервые в Олимпиаде примет участие равное количество мужчин и женщин. Такого показателя удалось добиться за счёт увеличения числа видов спорта, в которых в равной степени представлены оба пола — 28 из 32 дисциплин.

По словам президента МОК Томаса Баха, принятые меры соответствуют современным реалиям, в которых оказался мировой спорт в связи с пандемией коронавируса.

«С помощью этой программы мы делаем Олимпиаду 2024 года в Париже соответствующей посткоронавирусному миру. Мы продолжаем сокращать затраты и упрощать организацию Игр. Мы уже обеспечили гендерное равенство на предстоящей Олимпиаде в Токио, а теперь впервые в истории в соревнованиях примет участие абсолютно равное количество мужчин и женщин. Кроме того, особое внимание уделяется молодёжи», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Несмотря на значительные сокращения и практически полное отсутствие новых видов спорта, в МОК надеются, что в будущем программы Игр (в том числе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе) пополнят новые дисциплины.

«Мы провели очень детальное обсуждение с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) относительно кросса. Нам известно, что включение этой дисциплины является одним из ключевых моментов их стратегии. Ему должны были подойти уже имеющиеся олимпийские объекты с учётом необходимой адаптации (для кросса. — RT). С этой точки зрения переустройство, например, трасс для конного спорта или горного велосипеда было бы слишком сложным и затратным», — приводит слова спортивного директора МОК Кита Макконнелла Inside the Games.

Санкции в отношении Олимпийского комитета Белоруссии

На последнем заседании МОК также рассматривался вопрос введения санкций в отношении национального Олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. В действиях его руководства были обнаружены нарушения Олимпийской хартии, которые «ставят под угрозу репутацию всего движения». В частности, речь идёт о том, что руководство организации никак не защищает своих спортсменов от политической дискриминации.

В результате было принято решение временно отстранить руководство белорусского олимпийского комитета, включая его главу — президента страны Александра Лукашенко — от участия во всех мероприятиях и соревнованиях, проходящих под эгидой МОК. Кроме того, НОК будет лишён финансирования, за исключением средств, предназначенных для подготовки сборной к ближайшим летним и зимним Играм. Олимпийские стипендии будут поступать непосредственно самим спортсменам в обход организации.

Сам Лукашенко отметил, что готов обжаловать решение МОК в суде.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина? Что я свою страну защищаю?! Участия в этих мероприятиях я 25 лет не принимал. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я — зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — приводит слова Лукашенко BELTA.

Напомним, расследование в отношении НОК было начато в конце ноября после многочисленных жалоб со стороны атлетов и спортивных организаций на действия белорусских властей. На данный момент больше всего опасений вызывает чемпионат мира по хоккею 2021 года, который Белоруссия должна провести совместно с Латвией. За перенос турнира выступали представители сразу нескольких государств, а в Европарламенте был объявлен сбор подписей.

Изначально в Международной федерации хоккея на льду (IIHF) заявляли, что не намерены менять хозяев турнира. Однако сейчас ситуация осложнилась из-за того, что временное отстранение МОК затронет главу Федерации хоккея Белоруссии и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова. По словам Баха, последнее слово остаётся за хоккейными властями, а решение будет принято уже в ближайшее время.

«Мы были проинформированы IIHF, что они инициировали процедуру против президента национальной федерации, который в то же время является членом исполкома НОК Белоруссии. И теперь от IIHF зависит, какие решения будут приняты. Нам сообщили, что они следят очень внимательно за этой ситуацией и обсуждают вопрос проведения чемпионата мира по хоккею», — цитирует Баха ТАСС.