Мешкова завоевала олимпийскую лицензию, победив на ЧЕ по скалолазанию

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Россиянка Виктория Мешкова заняла первое место в многоборье на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве, благодаря чему квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио.
Мешкова завоевала олимпийскую лицензию, победив на ЧЕ по скалолазанию
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Мешкова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла две и более золотые медали на одном чемпионате Европы помимо многоборья она стала лучшей в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг».

20-летняя Мешкова стала второй россиянкой, квалифицировавшейся на Игры, прежде путёвку на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года, завоевала Юлия Каплина.

Ранее сообщалось, что Александр Аскеров завоевал лицензию на ОИ в Токио для сборной России по парусному спорту

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