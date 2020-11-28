Аскеров завоевал лицензию на ОИ в Токио для сборной России по парусному спорту
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Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), это стало известно по итогам чемпионата Европы по парусному спорту в классе RS:X, прошедшему в Португалии.
Таким образом российские яхтсмены завоевали уже пять лицензий для выступления на Олимпиаде в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее Томас Бах заявил, что МОК проведёт вакцинацию от коронавируса всем участникам ОИ.