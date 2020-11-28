Аскеров завоевал лицензию на ОИ в Токио для сборной России по парусному спорту

Короткая ссылка
Россиянин Александр Аскеров завоевал лицензию для сборной России по парусному спорту на участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио в классе RS:X.
Аскеров завоевал лицензию на ОИ в Токио для сборной России по парусному спорту
  • © официальный сайт ВФПС

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), это стало известно по итогам чемпионата Европы по парусному спорту в классе RS:X, прошедшему в Португалии.

Таким образом российские яхтсмены завоевали уже пять лицензий для выступления на Олимпиаде в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК проведёт вакцинацию от коронавируса всем участникам ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить