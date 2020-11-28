Аскеров завоевал лицензию на ОИ в Токио для сборной России по парусному спорту

Россиянин Александр Аскеров завоевал лицензию для сборной России по парусному спорту на участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио в классе RS:X.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), это стало известно по итогам чемпионата Европы по парусному спорту в классе RS:X, прошедшему в Португалии.

Таким образом российские яхтсмены завоевали уже пять лицензий для выступления на Олимпиаде в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК проведёт вакцинацию от коронавируса всем участникам ОИ.