Бах заявил, что МОК проведёт вакцинацию от коронавируса всем участникам ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что все участники летних Олимпийских игр в Токио будут привиты, когда в мире появится вакцина от коронавируса.

Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo. Отмечается, что данный вопрос обсуждался во время встречи Томаса Баха с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги.

Первоначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го. При этом название «Токио-2020» будет сохранено.

Ранее сообщалось, что Япония может отменить карантин для спортсменов и зрителей на Олимпиаде.