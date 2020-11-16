Бах заявил, что МОК проведёт вакцинацию от коронавируса всем участникам ОИ

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что все участники летних Олимпийских игр в Токио будут привиты, когда в мире появится вакцина от коронавируса.
Бах заявил, что МОК проведёт вакцинацию от коронавируса всем участникам ОИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo. Отмечается, что данный вопрос обсуждался во время встречи Томаса Баха с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги.

Первоначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го. При этом название «Токио-2020» будет сохранено.

Ранее сообщалось, что Япония может отменить карантин для спортсменов и зрителей на Олимпиаде.

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