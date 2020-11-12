СМИ: Япония может отменить карантин для спортсменов и зрителей на Олимпиаде
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Kyodo.
При этом вопрос о присутствии иностранных зрителей и возможных ограничениях по количеству болельщиков будет решаться весной. Отмечается, что зрителям из стран со стабильной ситуацией с коронавирусом могут разрешить пользоваться общественным транспортом, но для болельщиков из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой необходимость карантина сохранится.
Спортсмены же, которые прибудут в страну до начала Игр, могут в течение двухнедельного карантина посещать соревнования и тренировки.
Ожидается, что решение по данным вопросам будет принято до конца года.
Ранее премьер-министр Японии заявил, что проведение ОИ покажет, что человечество справилось с коронавирусом.