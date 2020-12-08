Лукашенко отреагировал на запрет посещать мероприятия под эгидой МОК

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя решение Международного олимпийского комитета в отношении Белоруссии, предложил обратиться в суд. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина, что я свою страну защищаю?! Участия в этих мероприятиях я 25 лет не принимал», — сказал он.

Как отметил Лукашенко, он «переживёт и дальше».

«Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — добавил он.

Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет решил временно запретить Лукашенко, который также является главой Национального олимпийского комитета Белоруссии, участвовать в мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

Как отметил Бах, руководство НОК Белоруссии «не защищает от политической дискриминации».