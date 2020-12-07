Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях МОК

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Международный олимпийский комитет решил временно запретить белорусскому лидеру, главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета Томас Бах.
Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях МОК
  • Reuters

По его словам, МОК пришёл к выводу, что руководство НОК Белоруссии «не защищает от политической дискриминации».

«По этой причине МОК принял временные меры, в том числе исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии», — сказал он.

В октябре Бах отмечал, что МОК продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, так как это является нарушением Олимпийской хартии.

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