Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях МОК
- Reuters
По его словам, МОК пришёл к выводу, что руководство НОК Белоруссии «не защищает от политической дискриминации».
«По этой причине МОК принял временные меры, в том числе исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии», — сказал он.
В октябре Бах отмечал, что МОК продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, так как это является нарушением Олимпийской хартии.