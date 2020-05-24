«Продумать всё заново»: в Париже хотят организовать референдум о проведении Олимпийских игр в 2024 году

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году может быть пересмотрено. Ряд чиновников призывают организовать референдум и поставить вопрос об отмене соревнований или их переносе. Поводом для подобных предложений стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. В оргкомитете Олимпиады пообещали урезать часть расходов, но при этом министр спорта Роксана Марасиняну считает, что затраты только возрастут.

Жителям Парижа предложили провести референдум по вопросу о проведении в городе летних Олимпийских игр в 2024 году. Такую идею выдвинул мэр 2-го округа Жак Буто, представляющий альянс «Европа Экология Зелёные». По его мнению, из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса горожане вправе заново решить, так ли необходимо проводить через четыре года столь ответственное мероприятие.

«Целесообразно ли проводить Олимпийские игры в Париже в прежнем формате? Не стоит ли нам воспользоваться возможностью, чтобы продумать всё заново, а также узнать мнение парижан? Разве не разумнее было бы подождать ещё год, как это сделал Токио, и обсудить проведение Олимпиады в Париже в 2025 году?» — задался вопросом политик в разговоре с Le Parisien.

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Провести референдум об отмене Игр предложила и одна из самых ярых противниц Олимпиады в Париже, член городского совета Даниэль Симонне. Она считает, что данная тема сейчас «как никогда актуальна». В прошлом Симонне неоднократно заявляла, что столице Франции не следует организовывать главные соревнования четырёхлетия, и даже принимала участие в антиолимпийской демонстрации в Токио в прошлом году.

Поводом для возросшего среди местных политиков недовольства стали последние заявления министра спорта Франции Роксаны Марасиняну. Она предупредила, что бюджет Олимпийских игр будет превышен из-за пандемии COVID-19.

«Сметные расходы, несомненно, будут превышены. Но следует знать, что ситуацию будут контролировать все заинтересованные стороны. За распоряжение бюджетом отвечает не только оргкомитет. Этот вопрос находится под строгим совместным контролем государства и всех вовлечённых в работу групп. Если придётся вносить коррективы, то мы вместе за них проголосуем и воплотим в жизнь. Но текущая схема и так уже не соответствовала традиционной», — говорила Марасиняну.

Экономика Франции сейчас переживает тяжёлые времена. В I квартале 2020 года было зафиксировано падение ВВП на 5,8% — это худший для страны показатель с 1949 года. Серьёзно страдает от пандемии коронавируса спортивная отрасль, так как вплоть до сентября в стране будет действовать запрет на проведение соревнований, хотя в других странах Европы, в том числе соседних, подобные ограничения постепенно снимаются.

До того как парижские политики начали обсуждать возможность организовать референдум, который мог бы привести к отказу от проведения соревнований, в защиту Олимпиады выступил глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге. Трёхкратный олимпийский чемпион по гребному слалому считает, что соревнования только помогут французской экономике. При этом он согласен с тем, что в организацию Игр необходимо вносить изменения.

«Стране нужен проект, который несёт вклад в экономику и в социальную жизнь, который объединит людей. Больше чем когда-либо нам нужен такой проект, нужно оставить лучшее из него, при этом не меняя саму его суть. Мы на правильном пути. В настоящее время наша стратегия скорее нацелена на то, как, не меняя основу проекта, адаптировать организационную сторону Игр», — цитирует Эстанге Inside The Games.

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Бывший спортсмен пообещал сэкономить «миллионы евро» за счёт перераспределения расходов на транспорт, размещение гостей и персонала. Так, он усомнился в необходимости организовывать систему автобусных шаттлов, так как в Париже уже есть развитая система метро и пригородных поездов. Вдобавок он считает целесообразным уменьшить вместимость олимпийской деревни с 17 тыс. мест до 15 тыс.

Одной из главных статей расходов парижской Олимпиады является строительство центра для проведения соревнований по водным видам спорта. Его планируется построить в пригороде Сен-Дени рядом с главным футбольным стадионом страны «Стад де Франс». Стоимость арены составит €147 млн, хотя прежде обсуждалась возможность потратить на неё только €87 млн. С учётом непредвиденных обстоятельств и дополнительных расходов городским властям может понадобиться €174 млн.

При этом строительство других крупных спортивных объектов для Олимпийских игр не планируется — они либо уже готовы, либо для проведения соревнований будут использоваться временные сооружения.