Бах заявил, что пандемия не повлияла на подготовку к ОИ-2022 в Пекине
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«Приготовления к Играм-2022 в Пекине идут очень хорошо. В июне состоится очередное заседание координационной комиссии с участием международных федераций по зимним видам спорта. Пекин продолжит получать всю поддержку со стороны МОК», — приводит слова Баха ТАСС.
Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4—20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады.