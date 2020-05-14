Бах заявил, что пандемия не повлияла на подготовку к ОИ-2022 в Пекине

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что пандемия коронавируса не отразилась на ходе подготовки Китая к проведению в Пекине зимних Игр 2022 года.
Бах заявил, что пандемия не повлияла на подготовку к ОИ-2022 в Пекине
  • © Urs Lindt/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Приготовления к Играм-2022 в Пекине идут очень хорошо. В июне состоится очередное заседание координационной комиссии с участием международных федераций по зимним видам спорта. Пекин продолжит получать всю поддержку со стороны МОК», — приводит слова Баха ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4—20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады.

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