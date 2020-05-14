МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады
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«Мы обсуждали сегодня вопрос того, как пандемия повлияла на финансовое положение олимпийского движения. Сейчас непросто просчитать все последствия, планировать в сложившихся обстоятельствах сложно, поскольку никто не знает, как будет выглядеть мир завтра. Но исполком МОК сегодня утвердил пакет поддержки, который составит до $800 млн. Они будут направлены на преодоление последствий коронавируса», — приводит слова Баха ТАСС.
Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.