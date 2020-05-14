МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) выделит $800 млн для преодоления последствий пандемии коронавируса и переноса на 2021 год летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы обсуждали сегодня вопрос того, как пандемия повлияла на финансовое положение олимпийского движения. Сейчас непросто просчитать все последствия, планировать в сложившихся обстоятельствах сложно, поскольку никто не знает, как будет выглядеть мир завтра. Но исполком МОК сегодня утвердил пакет поддержки, который составит до $800 млн. Они будут направлены на преодоление последствий коронавируса», — приводит слова Баха ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.