МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) выделит $800 млн для преодоления последствий пандемии коронавируса и переноса на 2021 год летних Олимпийских игр в Токио.
МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады
  • © Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы обсуждали сегодня вопрос того, как пандемия повлияла на финансовое положение олимпийского движения. Сейчас непросто просчитать все последствия, планировать в сложившихся обстоятельствах сложно, поскольку никто не знает, как будет выглядеть мир завтра. Но исполком МОК сегодня утвердил пакет поддержки, который составит до $800 млн. Они будут направлены на преодоление последствий коронавируса», — приводит слова Баха ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.

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