В МОК оценили идею проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о возможном проведении летних Олимпийских игр в Токио при пустых трибунах.

«Это (Олимпийские игры без зрителей. — RT) не то, чего мы хотим. Потому что олимпийский дух состоит в единстве болельщиков, именно это делает Игры такими уникальными, болельщики со всего мира вместе находятся на олимпийском стадионе», — цитирует Баха BBC.

При этом руководитель МОК выразил мнение, что пандемия коронавируса заставила комитет обратить серьёзное внимание на стоимость проведения Олимпийских игр. По его словам, затраты на организацию соревнований должны быть снижены.

Ранее в МОК заявили о возможной отмене Олимпийских игр в Токио.