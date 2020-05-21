В МОК допускают возможность отмены Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что организация допускает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом глава МОК заявил BBC. По словам Баха, если Олимпийские игры в Токио не удастся провести в 2021 году, их придётся отменить.

«Откровенно говоря, я понимаю это, потому что вы не можете вечно нанимать 3 тыс. или 5 тыс. человек в оргкомитет. Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределённости», — сказал глава МОК.

При этом он выразил мнение, что для успешного проведения соревнований в 2021 году может потребоваться принятие ряда мер, в том числе в сфере здравоохранения. По словам Баха, для некоторых из участников Игр может потребоваться введение карантина.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило уверенность, что Спортивный арбитражный суд в Лозане (CAS) вынесет решение по иску к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) до старта Олимпийских игр в Токио.