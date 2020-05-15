В WADA уверены, что CAS примет решение по иску к РУСАДА до начала ОИ в Токио

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило уверенность, что Спортивный арбитражный суд в Лозане (CAS) вынесет решение по иску к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) до старта Олимпийских игр в Токио.
В WADA уверены, что CAS примет решение по иску к РУСАДА до начала ОИ в Токио
  • Reuters

«После того как Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены, WADA уверено, что решение будет доступно заблаговременно до Игр 2021 года. Согласно правилам CAS WADA не может давать комментарии по этому делу или какому-либо другому, пока оно находится на рассмотрении», — гласит заявление пресс-службы организации.

Олимпиада в Токио запланирована на лето 2021 года.

Ранее в WADA сообщили про обнаружение четырёх новых сфальсифицированных допинг-проб российских спортсменов.

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