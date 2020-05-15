В WADA уверены, что CAS примет решение по иску к РУСАДА до начала ОИ в Токио
- Reuters
«После того как Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены, WADA уверено, что решение будет доступно заблаговременно до Игр 2021 года. Согласно правилам CAS WADA не может давать комментарии по этому делу или какому-либо другому, пока оно находится на рассмотрении», — гласит заявление пресс-службы организации.
Олимпиада в Токио запланирована на лето 2021 года.
Ранее в WADA сообщили про обнаружение четырёх новых сфальсифицированных допинг-проб российских спортсменов.