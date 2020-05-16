Глава МОК Бах призвал правительства разных стран поддержать спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу продлил договор о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как заявил президент МОК Томас Бах, во время пандемии коронавируса высокая важность спорта стала ещё более очевидной. По его словам, занимающиеся спортом здоровые люди имеют значительно больше шансов победить инфекцию.

«Мы готовы и дальше вносить свой вклад в борьбу с вирусом. Заниматься спортом стоит не так дорого, но он даёт огромную отдачу. Поэтому мы призываем правительства стран ценить роль спорта и включить спорт в программу поддержки», — приводит слова Баха РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МОК готов сотрудничать с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в Играх-2022.