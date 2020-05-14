МОК готов сотрудничать с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в Играх-2022
- РИА Новости
«Встреча прошла несколько месяцев назад и получилась отличной, особенно относительно готовности МОК взаимодействовать с другими сторонами для содействия участию игроков НХЛ в Олимпийских играх. Но никаких решений не принято», — приводит слова Дэйли ТАСС.
НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.
Ранее сообщалось, что пандемия не повлияла на подготовку к ОИ-2022 в Пекине.