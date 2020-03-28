В оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм
- Reuters
По словам Эстанге, которые передаёт Le Dauphine, в свете нынешней ситуации оргкомитету придётся пересмотреть все планы по подготовке.
«Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — добавил председатель оргкомитета.
Он также отметил, что возможный экономический кризис из-за пандемии, может затронуть потенциальных спонсоров Игр-2024.
Ранее сообщалось, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора.