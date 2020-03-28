В оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм

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Председатель оргкомитета Олимпиады 2024 года в Париже Тони Эстанге высказал мнение, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса повлияет на подготовку к предстоящим Играм.
В оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм
  • Reuters

По словам Эстанге, которые передаёт Le Dauphine, в свете нынешней ситуации оргкомитету придётся пересмотреть все планы по подготовке.

«Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — добавил председатель оргкомитета.

Он также отметил, что возможный экономический кризис из-за пандемии, может затронуть потенциальных спонсоров Игр-2024.

Ранее сообщалось, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора.

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