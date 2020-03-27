СМИ: Квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора

Спортсмены, которые квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио, смогут принять участие в Играх 2021 года без прохождения ещё одного отбора.

Как сообщает AFP, данное решение было принято членами Международного олимпийского комитета (МОК) совместно с главами международных спортивных федераций.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее СМИ сообщили, когда могут стать известны новые сроки Олимпиады в Токио.