От безнадёжности до шансов на медали: как развиты в России дебютирующие на Олимпиаде виды спорта

Через год на Олимпийских играх в Токио дебютируют восемь новых видов спорта. Это баскетбол 3×3, бейсбол, софтбол, карате, сёрфинг, скалолазание, скейтборд и BMX-фристайл (но по классификации МОК новых видов всего пять, так как он традиционно объединяет виды спорта, входящие в одну спортивную федерацию). В некоторых дисциплинах у россиян будут шансы сразу же завоевать медали, в других они не смогут даже принять участие в соревнованиях. RT анализирует новые виды олимпийской программы и рассказывает, как они развиты в России.

Баскетбол 3×3

В классическом баскетболе российские сборные уже достаточно давно не добивались значимых успехов, но в дебютирующем на олимпийской арене стритболе, или баскетболе 3×3, у России будут высокие шансы на медали. И мужчины, и женщины ещё в прошлом ноябре прошли квалификацию и стали участниками турнира, на который попадут только восемь команд. Отобраться на Олимпиаду помогли высокие места в мировом рейтинге.

Россияне и сейчас входят в тройку лучших сборных мира по состоянию на 1 апреля, когда подсчёт очков был остановлен из-за коронавируса. Впрочем, результаты в стритболе довольно непредсказуемы: многое зависит от уровня игроков, вошедших в команду на конкретном турнире. На последнем чемпионате мира женская команда России заняла шестое место после золота и серебра, выигранных в прошлые годы, а мужская сборная и вовсе стала 16-й среди 20 участников.

Но на Олимпиаде, до которой ещё больше года, это не будет иметь значения: расклад сил в стритболе меняется очень часто, так что претендовать на медали сможет любая из восьми команд-участниц. Главным для россиян было войти в их число, и эта цель уже достигнута.

Бейсбол и софтбол

На Олимпийских играх в 2021 году состоится возвращение бейсбола и софтбола (разновидность бейсбола). В 2008 году эти виды спорта были исключены из программы, но вернулись ввиду их популярности в Японии. Матчи по ним, правда, планируется проводить не в самом Токио, а в Йокогаме и Фукусиме.

Российские бейсболисты на Олимпиаду не поедут — они не смогли попасть даже на чемпионат Европы в 2019 году, чтобы потом попытаться пробиться на отборочный турнир. Сборная России по софтболу на последнем континентальном первенстве выступила, но заняла только 11-е место, что тоже поставило крест на возможности оказаться в числе шести участников ОИ в Японии.

В начале 2000-х России удавалось выигрывать медали на чемпионатах Европы и выступать на чемпионатах мира. Но с тех пор результаты и мужчин, и женщин становились только хуже. Исправить ситуацию в бейсболе, возможно, поможет натурализация — в апреле этого года пятеро кубинцев и один американец приняли российское гражданство и теперь смогут выступать за сборную.

Карате

В карате будут разыграны восемь комплектов наград — в ката (показательных упражнениях) и кумите (отдельных весовых категориях). В каждом виде программы смогут выступить по десять спортсменов из разных стран. Половина квот уже распределена по мировому рейтингу, но россиянам они не достались.

Единственной возможностью пройти отбор будет финальный квалификационный турнир, перенесённый на июнь 2021 года. У сборной России будет формальный шанс выиграть все восемь путёвок, но уровень этого вида спорта в стране таков, что успехом стало бы завоевание хотя бы двух квот.

На одну из них претендует Евгений Плахутин. Обычно он выступает в весе до 60 кг, но для отбора на Олимпиаду ему придётся биться с соперниками в категории до 67 кг. 25-летний спортсмен является бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года и действующим чемпионом Европы. В мировом рейтинге ему принадлежит восьмое место в самом лёгком весе.

Лидером женской сборной является Виктория Исаева. В 2018 году она, будучи ещё молодой спортсменкой, неожиданно выиграла серебро чемпионата мира в весе до 68 кг. Она стала первой российской спортсменкой, дошедшей до финала после объявления карате олимпийским видом спорта. Сейчас Исаева занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге.

Сёрфинг

Сёрфинг вошёл в программу двух ближайших Олимпиад, но шансы на участие в них россиян крайне малы — результаты пока слишком низкие. Российские спортсмены на данный момент даже не выступают в Мировой лиге сёрфинга, которая является аналогом туров ATP и WTA в теннисе.

На последних Всемирных играх по сёрфингу, где происходил розыгрыш олимпийских квот, россияне тоже не преуспели. Мужчины не попали в первую сотню, а у женщин лучший результат показала Полина Мализия, занявшая 65-е место. В командном зачёте сборная стала только 30-й. Шанс отобраться на Олимпиаду в Токио ещё будет на следующих Играх по сёрфингу, но там необходимо занимать очень высокие позиции, до которых российские спортсмены пока не дотягиваются.

Скалолазание

Россияне являются одними из лучших в мире специалистов в лазании на скорость. Практически на каждом чемпионате мира они выигрывали медали в этой дисциплине, а мужчины не сходили с пьедесталов почёта с 2003 года. Но на Олимпийских играх в Токио первые комплекты наград будут разыгрываться не в отдельных видах программы, а в многоборье. А в лазании на сложность и в боулдеринге россияне уже не претендуют на высокие места.

На последнем чемпионате мира никто из российских скалолазов не вошёл в первую восьмёрку в многоборье, чтобы завоевать олимпийские квоты. Но на других отборочных состязаниях Юлии Каплиной всё-таки удалось выиграть путёвку на Игры, так что у неё будет шанс побороться за олимпийскую медаль. Кто-нибудь из соотечественников ещё сможет к ней присоединиться по итогам ближайшего чемпионата Европы, но для скалолазов Старого Света осталось всего по одному свободному месту для каждого пола.

Планируется, что в 2024 году на Олимпийских играх будут разыгрываться отдельные медали в лазании на скорость, и тогда российские спортсмены получат больше шансов оказаться на пьедестале почёта. Но в Токио Каплиной и, возможно, кому-то ещё будет сложно соперничать со скалолазами-многоборцами.

Скейтборд

В мировом скейтборде позиции россиян ниже, чем у тех стран, где скейтерская культура существует уже несколько десятилетий. Нельзя сказать, что они совсем незаметны — в топ-50 мировых рейтингов парка и стрита можно встретить несколько российских имён. Но при этом в первой двадцатке этих двух олимпийских дисциплин никого из России нет.

Из-за этого трудно ожидать, что кто-то из российских скейтбордистов сможет отметить в Токио дебют своего вида спорта в олимпийской программе. В каждом виде выступят всего по 20 спортсменов, и большинство из них будет отобрано как раз по мировому рейтингу. Впрочем, скейтборд — очень молодой вид спорта, и выигрывать медали чемпионата мира возможно даже в 11 лет, как это сделала британка Скай Браун. Так что нельзя исключать даже того, что за оставшийся до Олимпиады год кому-то из россиян удастся совершить прорыв и догнать мировых лидеров.

BMX-фристайл

На Олимпиаде в Токио появится новый вид велоспорта — BMX-фристайл, в котором спортсмены демонстрируют трюки на велосипеде. Россияне вполне способны побороться за первые медали в этих соревнованиях.

Такие райдеры, как Ирек Ризаев, Константин Андреев и Елизавета Посадских, уже имеют опыт выступлений в финалах чемпионатов мира и знают, что нужно для соперничества с лучшими велофристайлерами.