Рекорд с третьей попытки: 60 лет назад немец Хари первым в истории пробежал 100 метров за десять секунд

21 июня 1960 года легкоатлет из ФРГ Армин Хари установил рекорд в беге на 100 метров. Он впервые пробежал дистанцию ровно за 10 секунд. Этому достижению предшествовали две неудачные попытки. Сначала результат не был засчитан из-за несоответствия норме беговой дорожки. Затем на турнире «Мировой класс в Цюрихе» спринтер вновь показал лучшее время в мире, но судьи зафиксировали фальстарт. Рекорд был признан только после повторного забега.

21 июня 1960 года на турнире «Мировой класс в Цюрихе» бегун из ФРГ Армин Хари, получивший прозвище «Белая Молния», установил уникальный рекорд, впервые пробежав 100-метровую дистанцию ровно за 10 секунд.

Хари родился 22 марта 1937 года в шахтёрской семье. По его признанию, происхождение оказало колоссальное влияние на его мировоззрение. Он мечтал выбиться в люди, и готов был пойти на многое ради своей цели. Именно отсюда взялись и его упрямство, и нежелание подчиняться общепринятым правилам. Спортсмен не признавал авторитетов, всегда поступал по-своему и говорил то, что думает.

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Армин рос разносторонним ребёнком, а родители видели в нём будущего скрипача. Но вскоре сам мальчик понял, что его больше привлекает спорт. Он занимался футболом и десятиборьем, однако из всех дисциплин забеги на короткие дистанции получались у него лучше всего. Именно поэтому он решил сосредоточиться на спринте.

Первого международного успеха Хари добился в 1958 году на чемпионате Европы в Стокгольме. Сначала он выиграл забег на 100 метров, а затем помог своей национальной команде завоевать золото в эстафете. Несмотря на победы, немецкие болельщики отказывались признавать в нём будущего чемпиона. Тогда всеобщей любовью пользовались два других западногерманских спринтера — Манфред Гермар и Мартин Лауэр, а уроженцу небольшой коммуны Квиршид приходилось бороться за внимание публики.

6 сентября 1958 года состоялся забег на 100 м в рамках турнира в немецком Фридрихсхафене. На тот момент никто не мог и предположить, что человек сможет пробежать дистанцию за 10 секунд. Предыдущий рекорд (10,1 секунды) держался с 1956 года.

Однако бегун из ФРГ доказал обратное, показав лучший результат в истории. Хари прошёл дистанцию ровно за 10 секунд, но официально увековечить его достижение помешала любовь немцев к порядку.

Чтобы официально зафиксировать результат, необходимо было учесть множество факторов, включая скорость ветра. Когда остальные показатели оказались в норме, остался последний — уклон дорожки, который не должен был превышать 10 см. Уклон трека Хари оказался на 9 мм больше разрешённого. Несмотря на протесты, немец остался без рекорда.

В 1960 году в Риме должны были пройти XVII летние Олимпийские игры. Все силы сборной ФРГ были брошены на подготовку к главному старту четырёхлетия, и руководители легкоатлетической федерации запретили своим спортсменам участвовать в менее значимых соревнованиях. Однако это не понравилось Хари, подошедшему к сезону в отличной форме. Он во что бы то ни стало решил поехать на престижный «Мировой класс в Цюрихе».

Переговоры продолжались вплоть до самого начала турнира, но, не без поддержки организаторов, бегун всё же настоял на своём. Однако здесь на его пути возникло ещё одно препятствие. Лететь в Швейцарию ему пришлось на грузовом самолёте, так как пассажирских рейсов на тот момент не было.

Его коронная дисциплина значилась в программе соревнований в самом начале, поэтому времени подготовиться у него не осталось. Но отсутствие тренировки, да и банальной возможности как следует отдохнуть ему не помешало.

Армин не только прибежал первым в забеге на 100 м, но и вновь уложился ровно в 10 секунд. Спортсмен уже был готов праздновать двойной успех, однако произошло неожиданное: судьи зафиксировали у него фальстарт. Интересно, что по прошествии времени один из членов жюри признал свою ошибку, а правоту немца доказали эксперты двух крупнейших часовых фирм.

Но на тот момент разочарованию Хари не было предела. Ситуацию спас один из журналистов, посоветовавший ему подать протест и добиться второй попытки. Дело в том, что подобные нарушению должны фиксироваться непосредственно после начала забега, а не на финише. Требование спортсмена было удовлетворено и меньше чем через час он и ещё два соперника вновь вышли на старт.

Вторую попытку Хари начал даже позже, чем первую, так как боялся вновь быть оштрафованным. Однако на этот раз всё прошло как по маслу, и бегун из ФРГ стал первым человеком, пробежавшим 100-метровую дистанцию за 10 секунд.

На римскую Олимпиаду немец ехал в ранге фаворита. И свой класс он уверенно подтвердил, выиграв золото в том же 100-метровом забеге. Его результат составил 10,2 секунды, что стало новым олимпийским рекордом. Затем он завоевал ещё одну медаль высшего достоинства уже в эстафете.

Несмотря на громкий успех, Хари оставался спокоен, даже восходя на подиум, что многие считали за высокомерие. Однако внутри спортсмен переживал совсем другие эмоции.

«Зачастую я боялся радоваться своим результатам, потому что мне постоянно говорили, что я всё делаю не так», — приводит слова Хари сайт World Athletics.

Легкоатлет признавался, что завоевав олимпийское золото, он достиг всего, чего хотел. Именно поэтому в 24-летнем возрасте он принял решение повесить шиповки на гвоздь. При этом его последние месяцы в спорте были не менее громкими, чем сама карьера. Одна дисквалификация следовала за другой, ситуацию усугубила и травма колена, полученная в автомобильной аварии.

Несмотря на своё уникальное достижение, немец всегда оставался скромным, считая, что ему всего лишь повезло — с физическими качествами, с чертами характера, необходимыми для высококлассного атлета: честолюбием, усердием, желанием победить любой ценой.

«Просто я хотел быть самым быстрым человеком на Земле. Но для этого надо было очень многое делать», — вспоминал Армин в интервью «Спорт Экспрессу».

За 60 лет спортивные технологии продвинулись вперёд, а достижение Хари давно было побито. На сегодняшний день рекорд на 100-метровой дистанции принадлежит быстрейшему человеку современности Усейну Болту и составляет 9,58 секунды. Однако имя спортсмена из ФРГ, в 2000 году признанного бегуном тысячелетия в Германии, навсегда останется в истории лёгкой атлетики.