Йохауг приняла участие в выставочном легкоатлетическом турнире Impossible Games

Десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в легкоатлетическом турнире Impossible Games, который проходил в Осло.

Йохауг приняла участие в забеге на 10 000 м, преодолев дистанцию за 31 минуту 40,69 секунды. Она выполнила норматив на чемпионат мира по лёгкой атлетике.

Impossible Games — выставочные соревнования, в которых приняли участие норвежские и шведские легкоатлеты. Турнир состоялся вместо отменённого этапа Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, чем запомнился выставочный турнир в рамках Бриллиантовой лиги.