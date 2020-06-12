Йохауг приняла участие в выставочном легкоатлетическом турнире Impossible Games

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Десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в легкоатлетическом турнире Impossible Games, который проходил в Осло.
Йохауг приняла участие в выставочном легкоатлетическом турнире Impossible Games
  • © Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Йохауг приняла участие в забеге на 10 000 м, преодолев дистанцию за 31 минуту 40,69 секунды. Она выполнила норматив на чемпионат мира по лёгкой атлетике.

Impossible Games — выставочные соревнования, в которых приняли участие норвежские и шведские легкоатлеты. Турнир состоялся вместо отменённого этапа Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, чем запомнился выставочный турнир в рамках Бриллиантовой лиги.

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