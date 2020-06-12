Йохауг приняла участие в выставочном легкоатлетическом турнире Impossible Games
- © Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Йохауг приняла участие в забеге на 10 000 м, преодолев дистанцию за 31 минуту 40,69 секунды. Она выполнила норматив на чемпионат мира по лёгкой атлетике.
Impossible Games — выставочные соревнования, в которых приняли участие норвежские и шведские легкоатлеты. Турнир состоялся вместо отменённого этапа Бриллиантовой лиги.
Ранее сообщалось, чем запомнился выставочный турнир в рамках Бриллиантовой лиги.