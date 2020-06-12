Победа Дюплантиса, рекорд Вархольма и забег Йохауг: чем запомнился выставочный турнир в рамках «Бриллиантовой лиги»

В Осло состоялся выставочный легкоатлетический турнир «Невозможные игры», организованный под эгидой «Бриллиантовой лиги». Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений соревнования прошли в необычном формате. В прыжках с шестом француз Рено Лавиллени выступил на заднем дворе своего дома, после чего его результат на стадионе превысил швед Арман Дюплантис. Норвежец Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в забеге на 300 метров с барьерами. А олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг показала лучший результат в карьере в беге на 10 000 метров.

Пандемия коронавируса пока не позволяет проводить спортивные соревнования в привычном виде. Однако профессиональный спорт всё же постепенно возрождается в новых для себя условиях. 11 июня в Осло под эгидой «Бриллиантовой лиги» прошёл выставочный турнир под названием «Невозможные игры», в котором приняли участие суперзвёзды лёгкой атлетики.

Организаторы не стали полностью отменять старты, как это сделали в других странах. Вместо этого они приложили максимум усилий, чтобы как порадовать любителей спорта, так и соблюсти все ограничения, действующие из-за COVID-19. Соревнования прошли без зрителей и при ограниченном количестве участников, но при этом спортсмены всерьёз боролись за победу и новые рекорды.

Турнир стартовал с очередной дуэли лучших прыгунов с шестом. Рекордсмен мира Арман Дюплантис и олимпийский чемпион Рено Лавиллени вновь выясняли, кто из них на данный момент находится в лучшей форме. Правда, француз не смог приехать в Осло, поэтому за два дня до соревнований он выступил на заднем дворе своего дома. Его результат держался в тайне, пока Дюплантис не вышел в сектор стадиона «Бислетт». Только после этого любители лёгкой атлетики смогли в прямом эфире увидеть их синхронизированные во времени попытки.

Лавиллени пришлось непросто, и практически каждую планку он преодолевал с третьей попытки. Но высоту 5,81 метра он покорил сразу, так же как и Дюплантис. После этого планка поднялась на пять сантиметров, и тогда французский спортсмен всё-таки сдался. Дюплантис же смог с третьего раза взять высоту и отпраздновал победу. После этого он попытался побить рекорд соревнований и покорить высоту 6,01 метра, но не сумел этого сделать.

Three failures at 5.91m, and @mondohoss600 misses out on the meeting record.



But what a battle it was between two pole vault legends.



5.86m is enough for the world record holder to beat @airlavillenie. #ImpossibleGames



📸 Eirik Førde / Bislett Alliance pic.twitter.com/YaTWC1uUVq — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 11, 2020

Следующим в программе был забег на 1000 метров. Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира Филип Ингебриттсен нацелился на национальный рекорд в этой нетипичной для стайеров дисциплине. Норвежец справился с заданием и преодолел дистанцию за 2:16,46.

Внимание телезрителей затем переключилось на сектор для метания диска. В нём за победу с тремя малоизвестными соперниками боролся действующий чемпион мира Даниэль Столь из Швеции. Рекордных попыток он не показал, но всё же уверенно занял первое место с результатом 65,92 метра, что для проходящих во время пандемии соревнований можно считать отличным показателем.

Всем участникам «Невозможных игр» приходилось соблюдать социальную дистанцию, и это правило было обязательным в том числе для бегунов. Забеги приходилось проводить с разделяющими спортсменов пустыми дорожками. В такой необычной обстановке серебряный призёр Олимпийских игр Сара Петерсен из Дании одержала победу в беге на 300 метров с барьерами, а норвежец Карстен Вархольм к двум титулам чемпиона мира (завоёванным на стандартной 400-метровке) прибавил звание рекордсмена планеты на сокращённой дистанции — он остановил секундомер на отметке 33,78 секунды.

A 🌎 record

A 🇪🇺 record

Several 🇳🇴 records.



It's fair to say the #ImpossibleGames has lived up to expectations tonight.



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📸 Eirik Førde / Bislett Alliance pic.twitter.com/NjNtb3dX1m — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 11, 2020

После барьеристов на дорожку вернулся Филип Ингебриттсен, чтобы вместе с братьями Якобом и Хенриком бросить вызов кенийским бегунам во главе с чемпионом мира Тимоти Черуйотом, которые проводили свой забег на 2000 метров в Найроби. Победу в трансконтинентальной гонке одержал младший из братьев Ингебриттсенов Якоб, который попутно побил рекорд Европы — его результат составил 4:50,01. Кенийцам же не повезло с погодой, и из пяти минут никто из них не выбежал.

Забег на 100 метров был примечателен участием Салума Кашафали — чемпиона и рекордсмена мира среди спортсменов с нарушениями зрения. При личном рекорде 10,44 секунды он пробежал дистанцию за 10,59 и отпраздновал победу над двумя полностью здоровыми соперниками.

Финальным аккордом соревнований стал забег олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Терезы Йохауг на 10 000 метров. Она уже несколько раз пробовала себя летом в качестве легкоатлетки и успела выиграть чемпионат Норвегии в этой дисциплине. В этот раз организаторы дали ей шанс побить личный рекорд и выбежать из 32 минут. Сильнейшей лыжнице планеты это удалось — она в одиночку пробежала всю тяжёлую дистанцию за 31:40,67. Ей не хватило всего лишь 15 секунд до выполнения норматива для участия в Олимпийских играх в Токио.

Следующий турнир под эгидой «Бриллиантовой лиги» пройдёт 9 июля. Лучшие легкоатлеты мира снова будут заочно соревноваться в своих странах, а главным местом действия станет швейцарский Цюрих.