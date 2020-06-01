«Наконец-то вижу, как растёт сын»: Шубенков о переносе Олимпиады, золоте ЧМ-2015 и участии в турнире по CS:GO

Главный положительный момент от вынужденного переноса соревнований из-за пандемии коронавируса — возможность провести время с семьёй. Об этом в интервью RT заявил барьерист Сергей Шубенков. По его словам, в родном Барнауле есть все условия для поддержания формы. Легкоатлет также вспомнил свою победу на чемпионате мира 2015 года, объяснил, почему не любит пересматривать собственные забеги, и рассказал, как появилась идея принять участие в турнире по CS:GO.

«Я не держусь за прошлые заслуги»

— Почему вы отказались принимать участие в централизованном сборе национальной команды в Новогорске?

— Я не любитель централизованной подготовки круглый год, поэтому приезжаю на сборы по мере необходимости. Этот вопрос мы решаем с моим тренером Сергеем Клевцовым.

— Как проходили ваши тренировки в условиях самоизоляции?

— Честно говоря, скучно. Обычно к этому времени я набираю форму и начинаю ездить по соревнованиям, и жизнь становится веселее. (меётся.) Поэтому последние два месяца были не самыми интересными, но главное, что всё уже заканчивается.

— Удалось ли вам поддерживать форму на должном уровне?

— В целом да, занятия проходили под руководством моего наставника. Но нужно учитывать тот факт, что в ближайшее время мне не нужно выходить на старт, а соответственно, и на пик формы. Поэтому для меня сейчас переходный период.

— Какие у вас условия в Барнауле? Позволяют ли введённые меры по предотвращению распространения коронавируса тренироваться на улице?

— Да, можно выходить на улицу, хотя спортивные объекты пока закрыты. Но у меня рядом с домом есть лес, школьные площадки, где можно делать упражнения на ОФП.

— Власти Москвы разрешили с 1 июня заниматься спортом на улице, но это обязательно нужно делать в масках. Как вы к этому относитесь?

— Сложно себе такое представить. Конечно, у спортсменов есть специальные маски, имитирующие тренировки в условиях высокогорья. Обычно ими пользуются стайеры, сам я никогда в такой не занимался. Наверное, обычные тряпичные маски не очень подходят, хотя если не очень быстро бегать, то почему бы и нет?

— Как вы восприняли новость о том, что для получения нейтрального статуса российским легкоатлетам необходимо заплатить $250?

— Я заплатил. (Смеётся.) Если честно, даже не задумывался, правильно это или нет. Неприятно, но другого выхода у нас нет.

— Сказалась ли отмена соревнований на вашем финансовом положении?

— Да, доходы уменьшились, но я не жалуюсь.

— Ваш тренер говорил, что вы планируете принять участие в соревнованиях в Монте-Карло и Турку. Так ли это?

— Да, они пройдут в середине августа. Думаю, раньше сезон не начнётся, поэтому сейчас это единственная возможность. Почему бы ей не воспользоваться? Хоть в каком-то виде, но посоревноваться всё-таки хотелось бы.

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— Не рассматриваете вариант восполнить недостаток стартов за счёт зимних турниров, которые вы обычно пропускаете?

— Сложно сказать, поживём — увидим. Пока август — моя точка опоры, к нему и готовимся. Непонятно, что произойдёт дальше, какие будут ограничения, откроются ли границы. Кроме того, до сих пор окончательно не решён вопрос с нейтральными статусами. Поэтому я не могу так далеко загадывать.

— Значит, мыслей об Олимпиаде в следующем году пока тоже нет?

— Не совсем. Мы надеемся, что она состоится, что нас до неё допустят и что мы всех порвём.

— Можете ли вы оценить, как лично на вас скажется её перенос?

— Для меня это не так принципиально. Потому что у легкоатлетов обязательно есть крупный старт в сезоне, к которому необходимо готовиться, — будь то Олимпиада или чемпионат мира. Конечно, обидно, что Игры придётся ждать ещё год, мне бы хотелось попробовать свои силы уже сейчас. Но перенос был необходим, потому что из-за пандемии тренировочный процесс всё равно получился бы смазанным и на самих соревнованиях всё бы выглядело совсем печально.

— 28 августа исполнится пять лет со дня вашей победы на чемпионате мира в Пекине. Насколько этот юбилей значим для вас?

— Да, пока это моя самая крупная и громкая победа в карьере. Но отмечать годовщину я, конечно, не буду, потому что уже отпраздновал тогда, когда она случилась. Прошло пару недель — всё забылось, работаем дальше. Да и после того чемпионата со мной происходило много классного: рекорды России, триумфы на этапах Бриллиантовой лиги, просто интересные старты. Поэтому я не держусь за прошлые заслуги.

— Храните ли вы памятные сувениры с того чемпионата мира?

— Разве что номер и несколько фотографий. Помню, во время церемонии награждения ко мне подошли китайские организаторы и попросили оставить отпечаток ладони в рамочке с какой-то массой вроде пластилина золотого цвета. Все победители так делали. Даже есть галерея, где они хранятся. Хотя, возможно, это хитрая китайская компартия собирала наши данные. (Смеётся.)

— Пересматриваете видео с победных соревнований?

— Тренер часто это делает. А я, если честно, до победного чемпионата мира не мог смотреть на себя со стороны. Даже если и хотел, то при просмотре начинал сильно волноваться, как будто вновь пробегал дистанцию. А пекинский забег с удовольствием пересматривал много раз. Но в целом мне это не очень нравится.

«Некоторые считают, что я не наигрался»

— Чем ещё занимаетесь в самоизоляции, помимо тренировок?

— Общаюсь с семьёй столько, сколько никогда не общался. Потому что, когда начинаются разъезды, меня очень долго не бывает дома. Наконец-то вижу, как растёт сын, активно участвую в этом процессе, что не может не радовать.

— Вашему сыну Ярославу два года. Понимает ли он, чем занимается его отец?

— Нет, он ещё совсем маленький. Более того, этого не стоит ожидать и от детей постарше. В рамках своей общественной деятельности я иногда провожу олимпийские уроки в школах. И категорически прошу, чтобы мне не приводили учеников младше восьмого-девятого класса. Потому что только в этом возрасте приходит осознание, что такое профессиональный спорт, каких усилий он требует, как всё функционирует. А пятиклассники или шестиклассники ничего не понимают. Да, им нравится со мной общаться, но не как со спортсменом, а как со взрослым крутым дядечкой, который может рассказать о себе что-то интересное.

— Вы приняли участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive. Как давно вы увлекаетесь этой игрой?

— Это история из далёкого детства, когда мы с дворовыми друзьями на карманные деньги ходили в компьютерный клуб и там устраивали зарубы. Сейчас все уже взрослые, но иногда хочется тряхнуть стариной. Поэтому мы регулярно собираемся и повторяем те битвы.

— Как появилась идея принять участие в турнире?

— Меня спросили, умею ли я играть, не хочу ли посоревноваться. Решил, что можно попробовать. Оказалось, что некоторые мои коллеги тоже многое умеют и можно с ними сразиться, чтобы понять, кто круче в этой дисциплине.

— Как ваша семья относится к этому увлечению?

— Я очень люблю компьютерные игры и рублюсь в них почти каждый вечер. Кстати, на сборах это очень помогает решить вопрос с досугом. Ведь вне зависимости от того, куда приезжаю, мне нужны лишь ноутбук, розетка и интернет. Поэтому родные уже привыкли. Некоторые считают, что я не наигрался в детстве, поэтому сейчас пытаюсь нагнать упущенное. Возможно, так и есть.