В РУСАДА сообщили, сколько легкоатлетов подали запросы на получение нейтрального статуса
- РИА Новости
По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на утро 29 мая РУСАДА получило 68 заявок от спортсменов на получение от агентства официальных писем, которые необходимы для оформления нейтрального статуса.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.
Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков подал заявку на нейтральный статус.