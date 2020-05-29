В РУСАДА сообщили, сколько легкоатлетов подали запросы на получение нейтрального статуса

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, сколько легкоатлетов подали запросы на получение нейтрального статуса для выступления на международных турнирах.

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на утро 29 мая РУСАДА получило 68 заявок от спортсменов на получение от агентства официальных писем, которые необходимы для оформления нейтрального статуса.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков подал заявку на нейтральный статус.