Шубенков подал заявку на нейтральный статус
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- РИА Новости
«Сегодня я отправил все необходимые документы для получения нейтрального статуса», — приводит слова Шубенкова ТАСС.
12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса российским атлетам, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.
Ранее сообщалось, что Анжелика Сидорова подала заявку на нейтральный статус.