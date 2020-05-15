Шубенков подал заявку на нейтральный статус

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

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РИА Новости

«Сегодня я отправил все необходимые документы для получения нейтрального статуса», — приводит слова Шубенкова ТАСС. 12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса российским атлетам, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА. Ранее сообщалось, что Анжелика Сидорова подала заявку на нейтральный статус.