Сидорова подала заявку на нейтральный статус
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- РИА Новости
Об этом сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков, слова которого передаёт ТАСС.
«Анжелика сегодня отправила заявку на нейтральный статус со всеми сопроводительными документами. Сбор она также оплатила», — рассказал менеджер.
12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене назвала неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов.