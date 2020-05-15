Сидорова подала заявку на нейтральный статус

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Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова подала заявку на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.
Сидорова подала заявку на нейтральный статус
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков, слова которого передаёт ТАСС.

«Анжелика сегодня отправила заявку на нейтральный статус со всеми сопроводительными документами. Сбор она также оплатила», — рассказал менеджер.

12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене назвала неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов.

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