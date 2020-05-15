Сидорова подала заявку на нейтральный статус

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова подала заявку на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

Об этом сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков, слова которого передаёт ТАСС.

«Анжелика сегодня отправила заявку на нейтральный статус со всеми сопроводительными документами. Сбор она также оплатила», — рассказал менеджер.

12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене назвала неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов.