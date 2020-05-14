Ласицкене назвала неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов
- РИА Новости
По её словам, она выступает за то, чтобы спортсмены платили сами за себя, но, как она отметила, проблемы с нейтральным статусом появились из-за действий руководства ВФЛА.
«Поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное. Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.
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