Ласицкене назвала неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) снять с себя оплату за оформление персонального нейтрального статуса российских атлетов.

По её словам, она выступает за то, чтобы спортсмены платили сами за себя, но, как она отметила, проблемы с нейтральным статусом появились из-за действий руководства ВФЛА.

«Поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное. Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее РУСАДА назвало имена легкоатлетов, запросивших письма для World Athletics.