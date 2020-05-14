РУСАДА назвало имена легкоатлетов, запросивших письма для World Athletics

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что легкоатлеты Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене запросили у организации письма для получения нейтрального статуса в World Athletics.
РУСАДА назвало имена легкоатлетов, запросивших письма для World Athletics
  • Reuters

«По состоянию на вчерашний день у нас было три заявки: от Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене. Все трое уже сегодня, думаю, получат запрошенные письма», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее в РУСАДА рассказали, когда исполком WADA обсудит вопрос по базе данных московской лаборатории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить