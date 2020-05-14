РУСАДА назвало имена легкоатлетов, запросивших письма для World Athletics

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что легкоатлеты Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене запросили у организации письма для получения нейтрального статуса в World Athletics.

«По состоянию на вчерашний день у нас было три заявки: от Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене. Все трое уже сегодня, думаю, получат запрошенные письма», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее в РУСАДА рассказали, когда исполком WADA обсудит вопрос по базе данных московской лаборатории.