РУСАДА назвало имена легкоатлетов, запросивших письма для World Athletics
- Reuters
«По состоянию на вчерашний день у нас было три заявки: от Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене. Все трое уже сегодня, думаю, получат запрошенные письма», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.
Ранее в РУСАДА рассказали, когда исполком WADA обсудит вопрос по базе данных московской лаборатории.