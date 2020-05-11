В РУСАДА рассказали, когда исполком WADA обсудит вопрос по базе данных московской лаборатории

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, когда исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит дело о манипуляциях в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Честно говоря, я не знаю, что нам ждать от предстоящего исполкома WADA. Действительно, в повестке заседания, которое пройдёт 15 мая, есть вопрос по базе LIMS. Но более подробно вам сейчас вряд ли кто-то что-то скажет», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

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