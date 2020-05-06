В РУСАДА рассказали, как проверяют сотрудников на COVID-19

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что ни один из сотрудников не заразился коронавирусом.

По словам гендиректора организации Юрия Гануса, работникам каждый день измеряют температуру.

«У нас есть регламентирующий документ, согласно которому сотрудники входят в офис после получения отрицательного теста на коронавирус, только если они здоровы», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, на коронавирус постоянно проверяются инспекторы, которые забирают допинг-пробы у спортсменов.

Ранее сообщалось, что РУСАДА призвало спортсменов не отказываться от сдачи допинг-проб из-за коронавируса.