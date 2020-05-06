В РУСАДА рассказали, как проверяют сотрудников на COVID-19
- Reuters
По словам гендиректора организации Юрия Гануса, работникам каждый день измеряют температуру.
«У нас есть регламентирующий документ, согласно которому сотрудники входят в офис после получения отрицательного теста на коронавирус, только если они здоровы», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, на коронавирус постоянно проверяются инспекторы, которые забирают допинг-пробы у спортсменов.
Ранее сообщалось, что РУСАДА призвало спортсменов не отказываться от сдачи допинг-проб из-за коронавируса.