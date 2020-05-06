В РУСАДА рассказали, как проверяют сотрудников на COVID-19

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что ни один из сотрудников не заразился коронавирусом.
В РУСАДА рассказали, как проверяют сотрудников на COVID-19
  • Reuters

По словам гендиректора организации Юрия Гануса, работникам каждый день измеряют температуру.

«У нас есть регламентирующий документ, согласно которому сотрудники входят в офис после получения отрицательного теста на коронавирус, только если они здоровы», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, на коронавирус постоянно проверяются инспекторы, которые забирают допинг-пробы у спортсменов.

Ранее сообщалось, что РУСАДА призвало спортсменов не отказываться от сдачи допинг-проб из-за коронавируса.

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