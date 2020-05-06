РУСАДА призвало спортсменов не отказываться от сдачи допинг-проб из-за коронавируса

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало спортсменов не уклоняться от сдачи допинг-проб из-за ситуации с коронавирусом.

Во время пандемии тестирование атлетов временно приостановлено. Процесс планируется возобновить в конце мая. При этом стоимость проб возрастёт.

«Я обращаюсь к федерациям, чтобы они дисциплинировали своих спортсменов. Если они захотят использовать нынешнюю ситуацию, чтобы избегать тестирования, то должны будут предоставлять документы, обоснования, почему они не могут быть протестированы. Это ответственность федераций», — заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не намерено просить дополнительное финансирование у государства из-за пандемии.