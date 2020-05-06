РУСАДА не намерено просить дополнительное финансирование у государства из-за пандемии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено просить дополнительного финансирования у государства из-за пандемии коронавируса.

«У нас бюджет состоит из двух частей. Первая — антидопинговая деятельность, вторая — обеспечение. Мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведём оптимизацию за счёт перевода образовательной деятельности в онлайн-режим, уменьшаем наши затраты, при этом не снижая качественных показателей и задач в условиях удалённого режима», — заявил Ганус.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало от WADA список спортсменов из московской базы, заподозренных в употреблении допинга.