РУСАДА не намерено просить дополнительное финансирование у государства из-за пандемии

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено просить дополнительного финансирования у государства из-за пандемии коронавируса.
РУСАДА не намерено просить дополнительное финансирование у государства из-за пандемии
  • РИА Новости

«У нас бюджет состоит из двух частей. Первая — антидопинговая деятельность, вторая — обеспечение. Мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведём оптимизацию за счёт перевода образовательной деятельности в онлайн-режим, уменьшаем наши затраты, при этом не снижая качественных показателей и задач в условиях удалённого режима», — заявил Ганус.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало от WADA список спортсменов из московской базы, заподозренных в употреблении допинга.

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