РУСАДА не намерено просить дополнительное финансирование у государства из-за пандемии
- РИА Новости
«У нас бюджет состоит из двух частей. Первая — антидопинговая деятельность, вторая — обеспечение. Мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведём оптимизацию за счёт перевода образовательной деятельности в онлайн-режим, уменьшаем наши затраты, при этом не снижая качественных показателей и задач в условиях удалённого режима», — заявил Ганус.
Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало от WADA список спортсменов из московской базы, заподозренных в употреблении допинга.