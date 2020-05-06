РУСАДА не получало от WADA список спортсменов из московской базы, заподозренных в допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не получало от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 298 спортсменов, заподозренных в нарушении антидопинговых правил по итогам изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Но я думаю, что с течением времени мы такую информацию получим», — добавила Пахноцкая.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что WADA выявило 57 подозрительных случаев в ходе анализа проб российских спортсменов.