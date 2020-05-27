Нагорный, Шубенков, Репилов и Алиев примут участие в турнире по CS:GO

Платформа «Московский киберспорт» 30 мая запустит проект «Турнир звёзд российского спорта», в рамках которого известные спортсмены примут участие в соревнованиях по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Как сообщается на сайте cybermos.ru, на турнире сыграют трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов, победитель европейского первенства по фигурному катанию Дмитрий Алиев, чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, двукратный обладатель золотых медалей ЧМ по санному спорту и двукратный победитель Кубка мира Роман Репилов и многие другие спортсмены.

Соревнования будут продолжаться в течение пяти дней. С 30 мая по 1 июня пройдёт групповой этап. 2 июня состоится плей-офф, а 3 июня — гранд-финал.

Матчи будут транслироваться на официальном Twitch-канале «Московского киберспорта».

Лучшие моменты турнира будут публиковаться на сайте и в социальных сетях RT на русском.