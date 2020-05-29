Поздняков: ОКР не может помочь ВФЛА в уплате штрафа World Athletics

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не может помочь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) покрыть штраф, наложенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

«ОКР с финансовой точки зрения не может помочь ВФЛА в данном вопросе, это совершенно точно. У нас нет статьи расходов, чтобы оплачивать такие суммы национальным федерациям», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он также отметил, что все российские спортивные федерации обязаны сохранять автономию в соответствии и с международным правом, и с федеральными законами страны.

«И ещё: каждый проступок должен иметь адекватную степень наказания, 1 млн взноса за одного спортсмена — это за гранью, я не знаю, как можно принимать подобные условия. Мы видели много случаев, когда приходилось оплачивать штрафы», — подчеркнул Поздняков.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность прежнего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко.

Ранее Поздняков критически высказался о решении World Athletics оштрафовать ВФЛА.