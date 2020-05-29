Поздняков: ОКР не может помочь ВФЛА в уплате штрафа World Athletics

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не может помочь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) покрыть штраф, наложенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
Поздняков: ОКР не может помочь ВФЛА в уплате штрафа World Athletics
  • РИА Новости

«ОКР с финансовой точки зрения не может помочь ВФЛА в данном вопросе, это совершенно точно. У нас нет статьи расходов, чтобы оплачивать такие суммы национальным федерациям», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он также отметил, что все российские спортивные федерации обязаны сохранять автономию в соответствии и с международным правом, и с федеральными законами страны.

«И ещё: каждый проступок должен иметь адекватную степень наказания, 1 млн взноса за одного спортсмена — это за гранью, я не знаю, как можно принимать подобные условия. Мы видели много случаев, когда приходилось оплачивать штрафы», — подчеркнул Поздняков.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность прежнего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко.

Ранее Поздняков критически высказался о решении World Athletics оштрафовать ВФЛА.

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