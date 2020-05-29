Поздняков критически высказался о решении World Athletics оштрафовать ВФЛА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о решении World Athletics оштрафовать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $5 млн.
Поздняков критически высказался о решении World Athletics оштрафовать ВФЛА
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Обратите внимание на информацию из СМИ о том, что World Athletics попросила у МОК авансом средства, которые распределяются по итогам Олимпийских игр. Несколько федераций попросили средства вперёд, и, с моей точки зрения, это говорит об их неустойчивом финансовом положении. World Athletics первой сделала это заявление публично. $10 млн, которые они требуют от ВФЛА, плюс деньги за нейтральный статус спортсменов из России — всё это больше похоже на попытку поставить на абонентскую плату национальную федерацию, нежели на конструктивное решение вопроса с восстановлением членства ВФЛА. Учитывая, что всего десяти спортсменам World Athletics разрешила участвовать в Олимпиаде, получается по одному миллиону долларов за каждого требуют сейчас у ВФЛА. Это, мягко говоря, вызов. И у меня большие сомнения в легитимности таких действий со стороны World Athletics», — приводит слова Позднкова ТАСС.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн — условно за причастность бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Лысенко грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

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