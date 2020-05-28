Легкоатлету Лысенко грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил

Как сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, прыгун в высоту Данил Лысенко, против которого в 2019 году было открыто дело о нарушении антидопинговых правил, может получить дисквалификацию на восемь лет.

Своё заявление Ганус сделал во время прямого эфира на канале «Нелёгкая атлетика» в YouTube.

«Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты. И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь», — подчеркнул гендиректор РУСАДА.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА готовы возобновить допинг-тестирование на федеральных спортивных базах.