Легкоатлету Лысенко грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил

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Как сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, прыгун в высоту Данил Лысенко, против которого в 2019 году было открыто дело о нарушении антидопинговых правил, может получить дисквалификацию на восемь лет.
Легкоатлету Лысенко грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Своё заявление Ганус сделал во время прямого эфира на канале «Нелёгкая атлетика» в YouTube.

«Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты. И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь», — подчеркнул гендиректор РУСАДА.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА готовы возобновить допинг-тестирование на федеральных спортивных базах.

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