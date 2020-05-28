Легкоатлету Лысенко грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Своё заявление Ганус сделал во время прямого эфира на канале «Нелёгкая атлетика» в YouTube.
«Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты. И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь», — подчеркнул гендиректор РУСАДА.
Ранее сообщалось, что в РУСАДА готовы возобновить допинг-тестирование на федеральных спортивных базах.